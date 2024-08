Babler begutachtet Renaturierung: Wahlkampf inmitten der Luger-Affäre

Am frühen Vormittag lud SPÖ-Parteichef Andreas Babler mit etlichen Parteikollegen- und Kolleginnen zum Spaziergang in den 23. Wiener Gemeindebezirk.

Aber eben nicht um über die Schlagzeilen rund um Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger zu sprechen, erst später an diesem Tag wird Babler Lugers Rücktritt fordern, was dieser auch befolgen wird.

Stattdessen möchte Babler über die selbst gesetzten Wahlkampfthemen der letzten Monate sprechen. Im Fokus des Termins steht darum die Renaturierung.

Keine EU-Verordnung ohne SPÖ

Das EU-Renaturierungsgesetz sorgte kürzlich für Debatten. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte für die Umsetzung gestimmt, entgegen des Willens von Koalitionspartner ÖVP, aber mit Zustimmung der Wiener und der Kärntner SPÖ. "Die Zustimmung zur Verordnung wäre ohne die SPÖ gescheitert", sagt Babler. Die notwendigen Steine für eine solche Zustimmung wegzurollen sei ihm und SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr ein wichtiges Anliegen gewesen. Aber er lobt auch parteiübergreifend: "Zum Glück hat Leonore Gewessler zugestimmt".

Die SPÖ wurde in der Vergangenheit schon oft für fehlenden Klimaschutz in der Bundeshauptstadt kritisiert, darum weisen die Roten immer wieder auf Projekte hin, die das Gegenteil beweisen sollen - wie etwa jenes beim Liesingbach. "Wir haben eine Verantwortung. Hier sieht man, wie Renaturierung funktionieren kann", sagt Babler. Er selbst habe "daheim", also in Traiskirchen, schon ein solches Projekt umgesetzt und sei überzeugt von den positiven Auswirkungen für Natur und die Bevölkerung.