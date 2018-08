Rekord wackelt: 15. Tropennacht hintereinander in Wiener City

Die Wetterstation Wien Innere Stadt hat die 15. Tropennacht in Folge gemessen. Hier könnte noch diese Woche ein neuer Rekord aufgestellt werden: Die längste Serie an dieser Stelle waren 17 Tropennächte hintereinander im Sommer 1994. Der Österreichrekord liegt bei 18 Nächten nicht unter 20 Grad Celsius, der im selben Jahr an der nicht mehr vorhandenen Station Währinger Straße aufgestellt wurde.

Auf der Hohen Warte lag die Tiefsttemperatur in der Nacht auf Dienstag knapp unter 20 Grad Celsius. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) endete die Serie dort nach neun Tropennächten. Der Rekord liegt weiterhin bei elf Tropennächten hintereinander im Sommer 2015.

In Wien Innere Stadt wurden exakt 22,1 Grad gemessen, was die zweitheißeste Nacht hinter Bad Deutsch Aktenburg (22,2 Grad) bedeutet. Platz drei ging an Bregenz mit 21,7 Grad. Weitere fünf Stationen - Kolomansberg, Feldkirch, Eisenstadt, Neusiedl am See und Golling - verzeichneten ebenfalls Tropennächte.