Rekord-Drogenfund nahe Wiens: Eine Tonne Cannabis gefunden

Auch in einer 120 m² großen Wohnung in Wien-Brigittenau wurde eine weitere Plantage gefunden. An allen Örtlichkeiten wurden beinahe 1000 Pflanzen sichergestellt. Bei den bei den Hauptverdächtigen, einem 53-jährigem österreichischen Staatsbürger und einer 29-jährigen tschechischen Staatsangehörigen, wurden neben mehreren gefälschten Führerscheinen und Reisepässen auch Bargeld und Golddukaten im Wert von beinahe 300.000 EUR sichergestellt.

Insgesamt kam es zu 17 Durchsuchungen von Wohnungen und Fahrzeugen. "Die Tonne Cannabis hat einen Marktwert von 4.240.000 Euro", sagt Polizeisprecher Philipp Haßlinger.