Reglos in Aufzug gefunden: Polizisten retten 47-Jähriger das Leben

Beamte der Polizeiinspektion Leyserstraße in Wien-Penzing wurden Anfang Dezember wegen einer reglosen Frau alarmiert. Am Einsatzort im Bereich der Linzer Straße fanden die Polizisten eine 47-Jährige bewusstlos im Lift eines Mehrparteienhauses auf.

Die Beamten leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen und verwendeten dabei einen Defibrillator. Die ebenfalls alarmierte Berufsrettung Wien traf kurz darauf ein und konnte die Frau stabilisieren. Im Anschluss wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei rasch vor Ort

Dank der intensiven Streifentätigkeit der Polizei treffen Einsatzfahrzeug in der Regel in kürzester Zeit an jedem Einsatzort in Wien ein. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod werden aus diesem Grund vom Verein "PULS" in Zusammenarbeit mit der LPD Wien die Streifenwagen der Wiener Polizei sukzessive mit Defibrillatoren ausgestattet. Die Polizisten sind zudem extra im Umgang mit dem Gerät geschult.

Die Wiener Polizistinnen und Polizisten konnten so mittlerweile hunderte Leben retten.