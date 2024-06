Regen während Bauarbeiten: Wassereinbruch bei U-Bahn-Station

Absperrband und heruntergelassene Jalousien: Am Wiener Schottentor haben die Geschäftslokale bei der U-Bahn momentan geschlossen. Aber was steckt dahinter?

Aktuell sanieren die Wiener Linien die Abdichtungen über der Station Schottentor. Ziel ist es eigentlich, die Station in Zukunft trocken zu halten.

Nun kam es vergangenes Wochenende gerade während der Arbeiten zu Starkregen in der Stadt. Trotz Schutzvorkehrugen konnte so Wasser in die Geschäftslokale der Station eindringen.

Die Pächter und Pächterinnen der Lokale seien daraufhin kontaktiert worden, mit der Bitte über betroffene Wassereintritte zu informieren, berichten die Wiener Linien auf KURIER-Anfrage.