Reform der Wiener Spitäler: „Eine ziemliche Katastrophe“

Um die Wiener Gemeindespitäler effizienter zu machen, hätte die Reform viel weitreichender sein müssen, ist der Experte überzeugt: „Man müsste jedes einzelne Spital in eine GmbH umwandeln – mit einem Geschäftsführer, der volle Befugnisse in Personal- und Finanzangelegenheiten hat.“ Die Stadt Wien würde in diesem Modell Versorgungsaufträge an die einzelnen GmbH verteilen und diese dann kontrollieren.

Die Vorteile einer derart kleinteiligen Lösung würden überwiegen, ist Gesundheitsökonom Pichlbauer überzeugt. „Weltweit gibt es fast nirgendwo so große Spitalsträger wie in Wien und Niederösterreich. Man muss sich die Frage stellen, warum das so ist.“