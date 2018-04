Abschiedsgeschenk für den neuen Gesundheitsstadtrat

Kurz vor Ende ihrer Amtszeit will Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) noch eine Groß-Reform auf den Weg bringen. Am Donnerstag ging das Gesetz in – verkürzte – Begutachtung, mit dem der Krankenanstaltenverbund (KAV, künftig „Wien Kliniken“) in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt wird. Das Unternehmen soll mehr Finanz- und Personalhoheit bekommen und damit effizienter agieren können. „Das Entscheidungslabyrinth wird aufgelöst“, betont Frauenberger.

„Beim Personal werden die Wien Kliniken künftig für Rekrutierung, Anstellung, Einsatz, Bewertung, Beförderung, Kündigung und Entlassung zuständig sein“, sagt Frauenberger. Die Mitarbeiter sind aber auch in Hinkunft Bedienstete der Stadt Wien.

Zur Finanzierung erhalten die Spitäler ein eigenständiges Budget durch eine mindestens fünfjährige Vereinbarung.

In den drei Wiener Versorgungsregionen wird es regionale Geschäftsführungen geben, die für jeweils zwei Spitäler zuständig sind. „Die Regionalmanager werden künftig Personal- und Budgetverantwortung haben – bisher lag sie bei der Generaldirektion oder beim Magistrat“, sagt KAV-Projektleiterin Evelyn Kölldorfer.

Für die grundsätzlichen Zielvorgaben ist der Vorstand zuständig. Er wird aus drei bis fünf Personen inklusive eines Vorsitzenden bestehen. Diese Funktionen sollen nach Beschluss des Gesetzes (voraussichtlich im Juni) ausgeschrieben werden. Gleich nach Verabschiedung des Gesetzes wird vom Stadtsenat der Aufsichtsrat bestimmt.

Die neue Rechtsform wird mit Anfang 2019 gültig. Dann werden auch die Regionalmanager ausgeschrieben.

Mit einem zusätzlichen Gesetz will die Stadt die Privatisierung des Spitalsträgers erschweren. Demnach wäre dafür künftig eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat nötig.