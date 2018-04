Warum Peter Kaiser zum KH Nord aussagen soll

Am Freitag soll mit rot-grüner Mehrheit die Untersuchungskommissionen zum Krankenhaus Nord im Gemeinderat beschlossen werden. Anlass ist die Kritik des Rechnungshofs am Planungschaos, den Verzögerungen und den Kostenüberschreitungen auf der Baustelle in Floridsdorf.

Unerfüllt bleibt wohl der Wunsch der Opposition, in der U-Kommission gleich auch andere Missstände im Krankenanstaltenverbund ( KAV) zu beleuchten – etwa die enormen Kosten für Berater.