Rechte Wienzeile: Polizei schnappt zwei Verdächtige nach Einbruch

Am Mittwoch führte die Einsatzgruppe Straßenkriminalität in Wien eine Schwerpunktstreife durch, da es im Vorfeld zu einigen Wohnungseinbrüche gekommen war. Im Rahmen dieser Aktion wurden die Beamten im Bereich Alserbachstraße auf zwei verdächtige Männer aufmerksam und beobachteten sie. Die beiden Georgier im Alter von 35 Jahren bewegten sich durch verschiedene Wohngegenden im 9., 1., 4. und 6. Bezirk - offensichtlich auf der Suche nach einem geeigneten Einbruchsobjekt.

Um 11.45 Uhr betraten sie schließlich ein Wohnhaus an der Rechten Wienzeile in Wien-Mariahilf. 40 Minuten später sollen sie dieses mit gefüllten Rucksäcken verlassen haben und damit in Richtung U-Bahn-Station Kettenbrückengasse geflüchtet sein.

Bei einer anschließenden Kontrolle im besagten Wohnhaus stießen die Polizisten auf eine aufgebrochene Wohnungstür. Die mutmaßlichen Täter waren in der Zwischenzeit zur Station Gumpendorfer Straße gefahren, wo sich eine Gelegenheit zur Anhaltung und Festnahme der Männer ergab.

Amtsbekannt

Bei den Festgenommen konnte Diebesgut in Form von Schmuck und Laptops sowie Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Außerdem ist aufgrund der professionellen Vorgehensweise davon auszugehen, dass das Duo für mehrere Einbrüche in den genannten Wohngebieten verantwortlich ist. Das Landeskriminalamt prüft derzeit einen Zusammenhang.

Beide Männer sind einschlägig amtsbekannt.

