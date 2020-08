Reumannplatz: Mann mit Speer löste Polizeieinsatz aus

Am Dienstagabend lief in der Fußgängerzone beim Reumannplatz in Wien-Favoriten ein noch unbekannter Mann mit einem Speer herum. Mit seiner selbstgebauten Waffe erregte er das Aufsehen der Passanten, weshalb die Polizei verständigt wurde.

Laut Zeugen kam es auch zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und dem bewaffneten Mann. Personen wurden nicht verletzt oder bedroht, aber ein Auto soll beschädigt worden sein. Die Polizei ermittelt nun die Identität des Verdächtigen, gegen den es eine Festnahmeanordnung gibt. Laut Polizei handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen 59-Jährigen Österreicher.