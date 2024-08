Rauferei nach Schuss auf Auto in Meidling: Sieben Festnahmen

Eine Rauferei mit sieben Beteiligten in der Ruckergasse in Wien-Meidling, der eine Schussabgabe vorangegangen war, hat am Sonntag gegen 5.00 Uhr zu ebenso vielen Festnahmen geführt. Laut Polizei soll ein 39-Jähriger zuvor mit einer Pistole in Richtung zweier Pkw geschossen haben. Die weiteren Hintergründe waren am Montag noch unklar, da die Verdächtigen zu keiner Aussage bereit waren.