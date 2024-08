Ein Pkw-Lenker ist am Sonntag mit 98 km/h auf der B8 durch das Ortsgebiet von Gänserndorf gerast. Dem 25-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.