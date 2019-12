Rauchverbot: Shisha-Demo vor der SPÖ-Zentrale

Im Moment gleichen so manche „Raucherzimmer“ in Hotels nämlich eher Zigarrenclubs. Eigentlich dürften in den Räumen keine Getränke konsumiert werden. Gäste nehmen sich ihre Drinks aber einfach mit und setzen sich gemütlich bei einer Zigarette zusammen. „Da haben vor allem die Wirte am Land einen Vorteil. Viele haben Fremdenzimmer und dürfen daher ein Raucherzimmer haben. Da wird wohl aber auch der ein oder andere Lokalgast eine rauchen gehen“, sagt Dobcak.

Eine weitere Grauzone in Sachen Rauchverbot findet sich in den Casinos. Auf KURIER-Anfrage heißt es im zuständigen Sozialministerium dazu: „Derzeit wird rechtlich geprüft, ob für derartige Betriebsstätten ( Casinos; Anm.) Ausnahmeregelungen, die Rauchen in Nebenräumen (Raucherkabinen) zulassen, tatsächlich vorliegen oder eben auch dort ein Rauchverbot vorherrscht. Mit einem Ergebnis sei in den nächsten Wochen zu rechnen.