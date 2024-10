Rauchverbot im Schanigarten: "Sagen's uns bald, wann wir schlafen dürfen?"

Die Schanigärten am Graben in der Wiener City sind am Mittwochvormittag trotz herbstlicher Temperaturen von um die 15 Grad schon gut besucht. Drei Herren sitzen dort beim Kaffee, einer startet gerade eine E-Zigarette, ein anderer raucht Tabak. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das kommt“, sagen die Raucher dem KURIER. „Ich sehe es ja ein, dass man im Inneren des Lokals nicht mehr rauchen darf, aber draußen? Was ist denn da wieder das Problem?“ Der einzige Nichtraucher in der Runde wirft ein: „Naja, es geht da halt um die Gesundheit. Für euch wär’ es auch besser, wenn ihr weniger rauchen würdet.“

Rauchfrei ab 2030

Um die Gesundheit geht es auch der EU. Sie will die Regelungen rund ums Rauchen kontinuierlich verschärfen, um immer mehr Menschen vom Glimmstängel wegzuholen. Mit der Initiative „First European Tobacco-Free Generation by 2030“ – erste tabakfreie Generation 2030 – soll durch sehr strenge Maßnahmen erreicht werden, dass ab 2030 erst gar niemand mehr mit dem Rauchen anfängt.