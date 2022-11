Raubzug auf offener Straße: Drei Überfälle mit Waffe und Schlagstöcken

Maskiert mit Sturmhauben und mit einer Faustfeuerwaffe und Schlagstöcken bewaffnet, sollen vier Männer in der Nacht auf Samstag in Wien insgesamt drei Raubüberfälle begangen haben. Die Taten ereigneten sich auf offener Straße. In allen drei Fällen gaben die Opfer an, von vier unbekannten und vermummten Gestalten beraubt worden zu sein. Angaben zum Aussehen der Täter gab es kaum, da sie mit Sturmhauben ihr Gesicht verdeckten.

Landeskriminalamt ermittelt

Die Überfälle im Stadtpark, Am Tabor und in der Simmeringer Hauptstraße ereigneten sich zwischen 01.45 Uhr und 4.45 Uhr Früh. In Wien-Landstraße soll den Opfern Bargeld im mittleren zweistelligen Euro-Bereich, im Bezirk Leopoldstadt eine Geldbörse und im Bezirk Simmering ein Mobiltelefon geraubt worden sein.

Bei den Überfallsopfern handelt es sich um Männer im Alter zwischen 23 und 35 Jahren. Das Landekriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen drei Fällen um ein und dieselben Täter handelt.