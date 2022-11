Polizei sucht nach mutmaßlichem Millionen-Betrüger

Der 37-Jährige mit dem Spitznamen "Srdjan" soll der Kopf eines Rip-Deal-Clans sein, der in Österreich, Frankreich, der Schweiz, Deutschland und Italien seit 2017 tätig gewesen sein soll. Bei Rip-Deals werden die Opfer in der Regel um große Summen Bargeld gebracht, indem lukrative Geldwechselgeschäfte vorgetäuscht werden.

Übergabe im Ausland

So auch in diesem Fall: Der Gesuchte soll gemeinsam mit Komplizen Privatpersonen und Unternehmen vorgetäuscht haben, Luxusgüter kaufen zu wollen. "Da die Opfer jeweils Schadenssummen von im fünf- und sechsstelligen Bereich angaben, kann man davon ausgehen, dass es sich in diesem Fall um Luxusgüter wie Rolex-Uhren oder Goldbarren gehandelt hat", sagt Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Übergabe der Güter fand im Ausland statt. Wie viele Opfer betroffen sind, könne man noch nicht abschätzen, ergänzt Dittrich.