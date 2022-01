Raubversuch im Bus: Polizei fahndet nach Tatverdächtigen

Ein Unbekannter steht im Verdacht, einen 28-Jährigen auf einer Bushaltestelle in der Penzinger Hütteldorfer Straße mit einem Messer bedroht zu haben. Zu dem Vorfall soll es in den Morgenstunden am 25. November letzten Jahres gekommen sein. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen.

Der Mann soll von dem 28-Jährigen mehrmals Geld gefordert haben. Später soll er seine Aufforderung bestärkt und gedroht haben, dass er ein Messer in seiner Jacke hätte. Auch im Bus bedrängte der Tatverdächtige das Opfer, das der Aufforderung aber letztlich nicht nachkam.