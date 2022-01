Festnahme: Mann soll Beamte in Wien-Ottakring bedroht haben

Am Donnerstagnachmittag riefen Nachbarn die Polizei an, da ein Mann trotz eines Betretungs- und Annäherungsverbots in die Ottakringer Wohnung gegangen seiner Freundin sein soll.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie den 22-Jährigen durch die offenstehende Wohnungstür wahrnehmen. Von Beginn an dürfte sich der junge Slowene aggressiv gegenüber den Beamten verhalten haben. Die Polizisten sollen beschimpft und bedroht worden sein.

In weiterer Folge wurde der Tatverdächtige widerstandlos festgenommen. Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass das Betretungs- und Annäherungsverbot bereits abgelaufen war. Außerdem befand sich der Mann in der Wohnung mit dem Einverständnis seiner Freundin.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: