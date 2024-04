Raubversuch: Frauen am Franz-Josefs-Kai mit Rasiermesser bedroht

Nach einem Barbesuch soll ein 28-jähriger Syrer in der Nacht auf Sonntag gegen 04.15 Uhr zwei Frauen im Alter von 21 und 24 Jahren Franz-Josefs-Kaimit einem Rasiermesser bedroht und Bargeld gefordert haben. Als die Frauen daraufhin laut um Hilfe riefen, soll der 28-Jährige geflüchtet sein.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt konnten den mutmaßlichen Täter nach kurzer Flucht festnehmen. Das Messer stellten sie in einem Altglascontainer sicher. In der Vernehmung gab der 28-Jährige an, er habe die Frauen in einer Bar eingeladen und wollte den angeblich bezahlten Betrag anschließend wieder zurückhaben. Das Messer habe er lediglich zur Selbstverteidigung bei sich gehabt.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.