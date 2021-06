Raubversuch: Dieser Mann soll 59-Jährigen brutal attackiert haben

Ein noch unbekannter Mann steht im Verdacht, am 1. April 2021 in der Oelweingasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen Raubversuch unternommen zu haben. Dabei soll er versucht haben einem 59-jährigen Mann im Hauseingang eines Mehrparteienhauses die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu stehlen. Das Opfer bemerkte das jedoch und drehte sich rechtzeitig um.

Der Tatverdächtige soll sein Opfer daraufhin attackiert haben. Bereits am Boden liegend rief der 59-Jährige laut eigenen Angaben um Hilfe. Der mutmaßliche Angreifer ergriff schließlich ohne Beute die Flucht.

Fahndungsbilder gesichert

Der 59-Jährige trug Verletzungen im Kopf,- Ellbogen und Kniebereich davon. Der mutmaßliche Täter soll in etwa zwischen 16- und 25 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß und schlank sein. Er hat dunkelbraunes, kurzes Haar und war zum Tatzeitpunkt mit einem Jogginganzug mit orangefarbenen Streifen und hellen Sportschuhen bekleidet.

Da die Ermittler auf Grund der Schilderungen des Opfers davon ausgehen, dass der Verdächtige sein Opfer zuvor beim Einkauf in einer Supermarktfiliale beobachtet haben könnte, wurden Lichtbilder der dortigen Videokameras ausgewertet.