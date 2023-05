Raubverdacht: Bursche mit Messer machte Simmering unsicher

Ein 13-Jähriger soll am Donnerstagabend in der Braunhubergasse zuerst einen 14-Jährigen mit einem Messer bedroht und diesem Kleidung geraubt haben. Kurz danach hat der junge Syrer laut Polizei in der Simmeringer Hauptstraße zugeschlagen. Dort nahm er offenbar einem 13-Jährigen dessen Handy ab. Erneut soll er mit dem Messer gedroht haben. Anschließend flüchtete der Jugendliche.

Durch Zeugen- und Opferaussagen konnte die Polizei rasch die Identität des 13-Jährigen ausforschen und ihn zu Hause ausfindig machen. Die Beute hatte der Verdächtige bei sich, sie konnten den Opfern zurückgegeben werden.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht-Newsletter