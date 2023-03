Raubserie geklärt: Verdächtiger hatte es auf Wiener Trafiken abgesehen

Gleich drei Trafiken soll ein 15-jähriger Bulgare Mitte Februar ausgeraubt haben. Am gestrigen Montag konnte die Polizei nun aber einen Ermittlungserfolg vermelden: Der Jugendliche wurde an seiner Wohnadresse in Ottakring festgenommen.

Er wird beschuldigt, am 14. und 15. Februar Trafiken in der Hütteldorfer Straße und am 17. Februar 2023 eine Trafik in der Schanzstraße ausgeraubt zu haben. Bewaffnet war dabei laut Polizei mit einem Messer.

Der junge Mann schweigt bisher zu den Vorwürfen, er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: