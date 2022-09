Raub in Floridsdorf: Polizei sucht nach Täter

Am Dienstagabend betrat ein Mann ein Einzelhandelsgeschäft in Wien-Floridsdorf, am Spitz. Er lockte die Angestellte unter einem Vorwand zu Kassa und hielt ihr danach plötzlich ein Messer vor das Gesicht. Danach verlangte er die Herausgabe der Tageslosung, die Frau leistete keinen Widerstand und so konnte der Mann mit dem Geld flüchten.

Personenbeschreibung

Nun bittet die Polizei um die Hilfe der Bevölkerung, um den Täter zu schnappen. Der Mann ist zirka 180 cm groß, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen trug. Außerdem war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen FFP2 Maske bekleidet. Wer den Mann bei oder nach der Tat gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 01/31310/67800 bei der Polizei zu melden.

