90-Jährige tot aufgefunden: Nachbarschaft spekuliert

In dem Gemeindebau wird nun spekuliert, was in der Wohnung passiert sein könnte. Ein Nachbar sagte dem KURIER, dass es Gerüchte gäbe, wonach ihr Tod mit einem Trickbetrug zusammenhängt. In den letzten Monaten wurden Pensionisten immer wieder Opfer von falschen Polizisten – also Kriminellen, die sich als Beamte ausgeben.

In manchen Fällen wurden die Opfer gebeten, ihr Erspartes vor die Tür zu stellen, weil sie angeblich ins Visier von Einbrechern geraten seien. Einige Nachbarn glauben nun, dass so eine Übergabe des Ersparten vielleicht schiefgegangen sein könnte. Die Wiener Polizei wollte diese Spekulation auf KURIER-Anfrage nicht kommentieren. Es gebe derzeit noch keine öffentlichkeitsrelevanten Ermittlungsergebnisse.

