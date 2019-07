Rassismus-Vorwurf: Jazz-Star brach Wien-Konzert ab

Der Tenorsaxophonist Kamasi Washington aus Los Angeles, der auch schon mit Snoop Dogg tourte oder auf Kendrick Lamars Album "To pimp a butterfly" zu hören ist, trat am Montag mit Band in der Wiener Arena auf. Doch er brach sein Konzert nach nur 20 Minuten ab.

Konzertbesucher berichten auf Twitter, dass der Vater des Musikers, Rickey Washington, von einem Security zu Boden gestoßen worden sein soll. Die Band habe die Bühne nach nur einem Song - der Nummer "Truth" - verlassen und ein enttäuschtes Publikum zurückgelassen.