Randalierer stößt Frau auf U-Bahngleise

Anna-Sophie H. war eigentlich auf dem Heimweg, als der Mann, der ihr gegenüber gesessen war, aufsprang und aus dem Waggon lief. Grundlos stieß er die 43-jährige Frau vom Bahnsteig. Geistesgegenwärtig lief Anna-Sophie H. aus der U-Bahn, um zu helfen. „Er war unglaublich aggressiv“, schildert sie. „Und ich bin ziemlich sicher, dass er alkoholisiert war.“ Der Täter flüchtete in die nächste U-Bahn, die in die Gegenrichtung fuhr. „Ich habe gehofft, dass jemand nachfährt und ihn stellt.“

Die Asiatin wurde mit Kinnverletzungen, zwei abgebrochen Zähnen sowie Prellungen ins Spital gebracht. Sie war am am Sonntag bereits in häuslicher Pflege, so die Polizei.

„Am meisten ärgerte mich, dass nur wir vier Jungen uns um die Frau gekümmert haben“, erzählt die 20-Jährige. „So viele sind einfach sitzen geblieben und haben nur zugeschaut.“