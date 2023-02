Randalierer soll Polizisten und einen Supermarktmitarbeiter verletzt haben

Fünf verletzte Polizisten, ein verletzter Angestellter einer Supermarktfiliale und ein schwer beschädigter Kassenbereich sind das Resultat eines Vorfalles am Dienstag um 13 Uhr in der Breitenleer Straße in der Donaustadt. Ein 32-jähriger Pole hatte laut Polizei in einer Supermarktfiliale randaliert, den Kassenbereich beschädigt und einen Angestellten attackiert und verletzt. Danach war der Mann geflüchtet.

Polizisten hielten den Mann im Zuge einer Sofortfahndung in der Nähe des Supermarkts kurze Zeit später an. Im Zuge dessen leistete der 32-jährige Verdächtige massiven Widerstand und attackierte auch die Beamten. Nur mit Hilfe weiterer Polizisten gelang es schließlich, den Tobenden festzunehmen. Dem Mann mussten sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Alle fünf verletzten Polizisten konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen.

