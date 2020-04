Randalierer beschimpfte Zuggäste: Festnahme in Wien

Die Wiener Polizei hat am Sonntagabend am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten einen mutmaßlichen Randalierer festgenommen. Der Mann soll zuvor in einem Zug Fahrgäste beschimpft haben. Am Hauptbahnhof stieg der Mann aus, bei der Kontrolle wurde er von der Polizei aufgrund der Personenbeschreibung wiedererkannt.

Es stellte sich heraus, dass der 52-jährige Ungar bereits wegen des Verdachts der schweren Nötigung gesucht worden war. Er ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen.