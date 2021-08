Randalierende Frau schlägt Polizistin mit der Faust ins Gesicht

Eine Mutter alarmierte am Mittwochnachmittag die Polizei, weil ihre 33-jährige Tochter in der Wohnung in Wien-Neubau randaliere. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt versuchten den Streit in der Wohnung zu schlichten.

Die aggressive 33-jährige Österreicherin soll dann aber auch die Polizisten attackiert und einer Beamtin sogar mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau wurde festgenommen.

Die Polizistin musste aufgrund ihrer Gesichtsverletzungen notfallmedizinisch versorgt werden und konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

