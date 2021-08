Betrunkener ruft "Sieg Heil" und bedroht Mutter mit dem Umbringen

Weil ein Mann bei einer Bushaltestelle in Wien-Döbling randaliert haben soll, wurde am Mittwochvormittag die Polizei alarmiert. Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Döbling in der Krottenbachstraße eintrafen, wurden sie sofort auf den offensichtlich stark alkoholisierten Mann aufmerksam.

Laut einer Aussendung der Polizei bedrohte der 37-Jährige seine ebenfalls anwesende Mutter und Passanten mit dem Umbringen. Als die Beamten sich dem Verdächtigen näherten, zerbrach dieser eine Bierflasche und drohte auch den Polizisten lautstark, sie umzubringen.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Döbling forderten den Mann auf, die Flasche fallen zu lassen. Andernfalls würden sie Pfefferspray einsetzen. Der 37-Jährige ließ die Flasche daraufhin fallen und ging auf die Polizisten zu.

Vergewaltigungsdrohung

Einsichtig zeigte er sich aber dennoch nicht. So soll er die Polizisten weiterhin mit dem Umbringen und die Beamtinnen mit sexueller Gewalt bedroht haben. Der Mann wurde schließlich von der Exekutive überwältigt und festgenommen.

Nach seiner Festnahme tobte der Tatverdächtige weiter und schrie „Sieg Heil“. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot wegen der Drohung gegen seine Mutter ausgesprochen.

