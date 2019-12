Ramsch & Rosen: Wiens skurrilstes Vintage-Geschäft schließt

Wahrscheinlich gibt es wenig schrulligere Geschäfte in Wien. Und mit Sicherheit keines in der Nähe von Wiens größter Einkaufsstraße, der Mariahilfer Straße. Das Ramsch & Rosen in der Neubaugasse ist zuckerlrosa gestrichen - innen, wie außen - jedes noch so kleine Eckerl ist vollgestellt.

Von der Decke hängen mehrere Luster (und auf denen noch Halsketten), die Regale an den Seiten sind vollgeräumt mit mehr oder weniger schönem Vintage-Geschirr (eher kein Lilienporzellan), es gibt Platten, Christbaumkugeln (und Ostereier), Bilder (mit und ohne Rahmen), Krickerl, Porzellanfiguren und FPÖ-Maskottchen, die als Nadelkissen verkauft werden.