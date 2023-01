Räuber schlug zu und brach seinem Opfer das Nasenbein

Ein 33-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch von einem Mann bei einem Raubüberfall schwer verletzt worden. Der 29-Jährige fügte dem drei Jahre Älteren einen Nasenbeinbruch zu, danach nahm er Handy und Bargeld des Opfers an sich. Der Marokkaner und ein Komplize flüchteten zunächst. Wenig später wurde zumindest der 29-Jährige festgenommen. Er hielt sich laut Polizei illegal in Österreich auf.

Er zeigte sich bei seiner Vernehmung nicht geständig. Der Verdächtige wurde daraufhin nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.