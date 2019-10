Rätsel um Zukunft des Hietzinger Hörndlwaldes

Zur Vorgeschichte: Wegen massiver Widerstände gegen die Bewilligung (unter anderem führten die Projektgegner die Existenz des streng geschützten Juchtenkäfers auf dem Areal ins Treffen) nahm „pro mente“ 2017 vom Plan Abstand, die Burn-out-Klinik im Hörndlwald zu bauen und zog den Pavillon XIV des ehemaligen Geriatriezentrums Wienerwald als Provisorium in Betracht. Zudem bekam man ein längerfristiges Quartier auf dem Gesundheitsareal Rosenhügel angeboten. Schließlich wurde das Projekt aber zur Gänze verworfen, weil der Auftrag für den Bau der Klinik in einer Ausschreibung an einen niederösterreichischen Mitbewerber gegangen war.