Radweg für den Rennweg steht im Stau

Auf dem Rennweg fährt Herr Brammertz mit seinem Lastenrad nur, wenn es nicht anders geht. Und mit den Kindern schon gar nicht. Warum? „Der Rennweg ist oasch“, sagt er: kein Radweg, viele (parkende) Autos und dann auch noch Schienen.

Herr Brammertz hat Dienstagvormittag die Pop-up-Fahrradwerkstatt des ÖAMTC besucht (die Bremsen!) – und sich dabei auch über den Radweg-Vorschlag des ÖAMTC informiert, der dort, auf dem Vorplatz zum Palais Schwarzenberg, auf großen Visualisierungen gezeigt wird.

Geht es nach dem Autofahrerclub – ausgerechnet –, soll der Rennweg spätestens in ein paar Jahren nicht mehr so gefährlich sein wie jetzt. Mitte Juni ging der ÖAMTC, wie berichtet, unter dem Motto „Platz für alle am Rennweg“ mit einem Vorschlag für einen Radweg an die Öffentlichkeit, dem sogar die Radlobby durchaus etwas abgewinnen konnte. Vom Schwarzenbergplatz bis zum Fasanplatz soll demnach ein 3,50 Meter breiter und baulich getrennter Radweg errichtet werden. Allerdings einer für beide Fahrtrichtungen, was die Interessensvertretungen der Radfahrer kritisieren.