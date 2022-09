Ein Schrottriese gegen Elektroschrott am Schwarzenbergplatz

Zusammengesetzt aus jener Menge an Elektroschrott, die in Österreich alle 20 Minuten produziert wird, ist das Werk nach Stationen in Deutschland und etwa Linz nun in Wien zu erleben. Bis 10. Oktober fungiert der Schrottmann gleichsam als dynamische Antipode zum starren russischen Soldaten am Denkmal hinter dem Hochstrahlbrunnen.

Botschaft gegen das Wegwerfen

"Er ist einer der populäreren Deutschen im Augenblick. Ein Botschafter für die Umwelt und gegen die Unkultur des Wegwerfens", zeigte sich Schult gegenüber der APA zufrieden mit der Karriere seiner Skulptur. Dass er selbst mit seinem Œuvre bereits in den 1960ern gegen die Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt anging, als er noch ein einsamer Rufer im Walde war, sieht der Künstler heute pragmatisch: "Bereits damals wussten die Politiker: Wenn sie die Wahrheit sagen, werden sie nicht gewählt. Das war schon immer so. Aber nun hat die Wahrheit die Politiker eingeholt."