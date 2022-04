Radfahrerin fuhr bei Rotlicht in Kreuzung und krachte in Pkw

In Floridsdorf kam es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einer Pkw-Lenkerin. Eine 60-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad von der Katsushikastraße kommend Richtung Leopoldauer Straße. Trotz Rotlichts soll sie in eine Kreuzung eingefahren sein.

Gleichzeitig fuhr eine 21-jährige Pkw-Lenkerin bei Grünlicht von der Brünner Straße kommend in die Katsushikastraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: