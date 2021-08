Radfahrer findet Weltkriegsgranate in der Wiener Lobau

Ein Radfahrer, der Sonntagnachmittag in der Wiener Lobau unterwegs war, stieß auf eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Mann verhielt sich richtig, rührte das Kriegsrelikt, das neben einem Waldweg lag, nicht an und informierte die Polizei. Ein sprengstoffkundiges Organ der Landespolizeidirektion identifizierte den Gegenstand als vier mal zehn Zentimeter große Granate, informierte die Exekutive am Montag.

Angehörige des Entminungsdienstes des Bundesheeres bargen das Kriegsmaterial und transportierten es ab. Die Polizei wies erneut daraufhin, dass solche Gegenstände ja nicht berührt oder bewegt werden dürfen. Bei einem solchen Fund sollte man sich den Ort merken und sich in eine sichere Distanz begeben. Danach ist die Polizei unter 133 zu informieren.

