Pyro-Technik-Verkauf auf TikTok: Rund 30 Kilogramm beschlagnahmt

Eltern angezeigt

Es wurden zahlreiche Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz, dem Waffengesetz sowie dem Suchtmittelgesetz erteilt. Die Eltern der Minderjährigen wurden wegen der Verletzung der Aufsichtspflicht zur Anzeige gebracht.

Die Waffen wurden an die zuständigen Polizeikommissariate übergeben. Die pyrotechnischen Gegenstände wurden durch Spezialisten der Sondereinheit Einsatzkommando Cobra sowie der Direktion für Spezialeinheiten gesichert, in einem Spezialtransporter abtransportiert und in weiterer Folge vernichtet.