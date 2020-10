Puzzles und Bücher für alle: In Wien öffnet Sozialmarkt für Spielzeug

Dass sich das neue Projekt im 5. Bezirk nahe der U-Bahnstation Pilgramstraße befindet, ist übrigens kein Zufall. In Margareten gebe es sowohl Bedürftige als auch Familien, die genug spenden könnten. Zudem sei man auch Einzugsgebiet für den 15. und den 10. Bezirk, heißt es bei SOS Kinderdorf. In diesen Bezirken sei das Durchschnittseinkommen geringer als in anderen Gegenden Wiens.

Alle Infos: SOS-Ballon, 5., Schönbrunner Straße 75; Di. 10–16 Uhr, Mi. 12–18 Uhr, Fr. 10–18 Uhr & jeder erste Sa. im Monat 9–13 Uhr; Anmeldung: sos-ballon@sos-kinderdorf.at

www.sos-kinderdorf.at