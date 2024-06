Puppy Yoga verboten: Der Trendsport kommt nicht nach Wien

"Bei diesem Verfahren wurde überprüft, ob beim Puppy Yoga das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigt wird, und ob die Tiere dadurch in ihren physiologischen und ethologischen Bedürfnissen überfordert werden", so Amtstierärztin Susanne Drechsler. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums handelt es sich dabei um den bisher einzigen Antrag in Österreich. "Da Tierschutz im Vollzug Landessache ist, sind derartige Anfragen auch an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden der Länder zu richten", heißt es aus dem Ministerium.

Entspannung oder Tierquälerei

Auch Eva Persy, Tierschutzombudsfrau der Stadt Wien, steht hinter dem Veterinäramt. Sie erzählt von den Stressfaktoren, denen die Welpen durch eine Yoga-Stunde ausgesetzt werden. "Vom Transport und der Unterbringung bis hin zu den Menschen, die sie streicheln und hochheben wollen, das ist einfach zu viel." Zuchttiere, also Rassehunde, werden in der Regel darauf trainiert, Familienhunde zu werden. Man solle sie also in alltägliche Situationen bringen, die auch in einem Familienalltag passieren, so Persy. "Wo ist da der Sinn? Ich verstehe einfach nicht, was daran in irgendeiner Weise gut oder sinnvoll ist. Woher nehmen sich die Menschen das Recht dazu?" Was für den Mensch also entspannend wirken soll, bewirke für die Hunde das Gegenteil.