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Wien

Die besten Public-Viewing-Spots in Wien zur WM 2026

Die WM 2026 bringt das Fußballfieber nach Wien – und die Stadt wird zur großen Fan-Zone. Hier sind die besten Public-Viewing-Plätze für echtes WM-Feeling in Wien.
02.06.2026, 19:30

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Große Spiele, große Emotionen: So schaut Public Viewing in Wien aus.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt in Österreich für außergewöhnliche Spannung – schließlich ist das ÖFB-Team erstmals seit 1998 wieder bei einer WM-Endrunde mit dabei. Gemeinsam statt allein vor dem Bildschirm lautet deshalb bei vielen die Devise: Wien verwandelt sich in eine große Fan-Zone mit Open-Air-Screens, Sportsbars und kreativen Viewing-Konzepten.

Von entspannten Schanigärten bis hin zu spektakulären Open-Air-Spots: Hier sind die besten Public-Viewing-Locations in Wien zur WM 2026.

Salettl im alten AKH: Biergarten-Atmosphäre mit viele Plätzen.

Das Salettl kombiniert Fußball mit sommerlichem Strandfeeling

1. Salettl im Alten AKH

Das Salettl im Alten AKH zählt zu den beliebtesten Public-Viewing-Spots der Stadt. Der große Schanigarten wird zur lebendigen Fanzone mit echter Sommerstimmung.

Highlights:

  • Übertragung fast aller Spiele der WM 2026
  • Große Frühstücksaktion zum frühen Österreich-Spiel am 17. Juni
  • Der große Garten bietet Platz für über 200 Leute

Perfekt für alle, die Fußball mit entspannter Biergarten-Atmosphäre verbinden wollen. 📍 Spitalgasse 2, Hof 1, 1090 Wien

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Das traditionsreiche Irish Pub im 9. Bezirk zählt weiterhin zu den beliebtesten Fußball-Locations der Stadt.

Das traditionsreiche Irish Pub im 9. Bezirk zählt weiterhin zu den beliebtesten Fußball-Locations der Stadt.

2. Charlie P’s

Als eine der bekanntesten Sportsbars der Stadt liefert Charlie P’s echtes Pub-Feeling zur WM.

Highlights:

  • Alle K.o.-Spiele und ausgewählte Gruppenspiele
  • Mehrere Screens für perfekte Sicht
  • Burger, Fish & Chips (auch vegan) und große Bierauswahl
  • Lange Öffnungszeiten bei späten Spielen

Ideal für alle, die klassische Sportsbar-Atmosphäre lieben. 📍 Währinger Straße 3, 1090 Wien

FRANCIS wird zur Public-Viewing-Arena Wiens

FRANCIS wird zur Public-Viewing-Arena Wiens

3. FRANCIS

FRANCIS wird zur groß angelegten Open-Air-Fanzone mit echtem Event-Charakter.

Highlights:

  • Ein 3 x 5 Meter großer Screen
  • Stadionähnliche Atmosphäre unter freiem Himmel
  • Es gibt Platz für bis zu 500 Gäste
  • Radsport-Fans aufgepasst: Vor den WM-Spielen wird die Tour de France übertragen

Ein moderner Treffpunkt für gemeinsames Mitfiebern. 📍 Praterstraße 36, 1020 Wien

Das Palais Freiluft im Garten des Palais Auersperg zeigt ausgewählte Spiele unter freiem Himmel

Das Palais Freiluft im Garten des Palais Auersperg zeigt ausgewählte Spiele unter freiem Himmel 

4. Palais Freiluft

Das Palais Freiluft verwandelt sich beim Österreich-Spiel gegen Argentinien am 22. Juni in eine große Open-Air-Fanzone. Dabei handelt es sich um ein exklusives KURIER Event, das Fußball, Familienprogramm und Kulinarik in besonderer Atmosphäre vereint.

Highlights:

  • Live-Übertragung auf einer 8 x 3 Meter großen LED-Wall
  • Großes Familienprogramm mit Hüpfburgen, Gaming-Area, XXL-Wuzzler und Fan-Schminken
  • Torschuss- und Gaberl-Stationen für Fußballfans
  • Freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren

Anmeldung und Tickets unter: kurier-events.at. 📍 Auerspergstraße 1, 1080 Wien

Die wohl coolste Public-Viewing-Location am Wasser.

Die wohl coolste Public-Viewing-Location am Wasser.

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5. Summerstage

Die Summerstage an der Rossauer Lände bietet eines der entspanntesten Public Viewings Wiens.

Highlights:

  • Mehrere große Screens im Grünen
  • Lage direkt am Wasser
  • Kulinarische Vielfalt von asiatisch bis Burger und Cocktails
  • Open-Air-Atmosphäre mit Sommerfeeling

Ein Mix aus Urlaubsstimmung und Fußballfieber mitten in der Stadt. 📍 Rossauer Lände 17, 1090 Wien

Der St.-Ulrichs-Platz im 7. Bezirk wird während der WM zu einer stimmungsvollen Fanzone.

Der St.-Ulrichs-Platz im 7. Bezirk wird während der WM zu einer stimmungsvollen Fanzone

6. Ulrich und Erich

Die beiden Szene-Lokale Ulrich und Erich verwandeln den St. Ulrichsplatz in eine der stimmungsvollsten Public-Viewing-Zonen der Stadt.

Highlights:

  • Zwei große Outdoor-Screens
  • Soulfood, Fassbier und entspannte Grätzl-Atmosphäre
  • Special Breakfastbags beim frühen Österreich-Spiel

Ein Hotspot für alle, die urbane Stimmung und Fan-Feeling kombinieren möchten. 📍Sankt-Ulrichs-Platz, 1070 Wien

Der Donauturm zählt während der WM 2026 zu den außergewöhnlichsten Public-Viewing-Locations.

Der Donauturm zählt während der WM 2026 zu den außergewöhnlichsten Public-Viewing-Locations.

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7. Donauturm

Der Donauturm verbindet Fußball-Atmosphäre mit einem der besten Ausblicke über Wien. Hier werden fast alle Gruppenspiele sowie die gesamte K.o.-Phase bis zum Finale übertragen.

Highlights:

  • „Frühstücks-Editionen“ für die Morgenpartien
  • „Night-Specials“ mit Drinks und Snacks für späte Spiele
  • Panoramablick

Ein Public Viewing mit Skyline-Gefühl – und definitiv einer der außergewöhnlichsten Orte der Stadt. 📍 Donauturmplatz 1, 1220 Wien

8. Freiherz

Mitten am Campus der Universität Wien wird das Freiherz während der WM zum beliebten Treffpunkt für Fußballfans. Die Spiele werden sowohl im Lokal als auch im Gastgarten auf Großbildschirmen übertragen.

Highlights:

  • Public Viewing im Innenbereich und im Gastgarten
  • Zentrale Lage am Campus der Universität Wien
  • Entspannte Atmosphäre für Studierende, Anrainer und Fußballfans
  • Eigene Fußball-Speisekarte mit passenden Snacks und Spezialitäten zur WM

Lockere Atmosphäre mitten im studentischen Herzen Wiens. 📍Spitalgasse 2, Hof 1, 1090 Wien

Alle Infos zur Fußball-WM gibt es hier
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