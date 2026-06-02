Die besten Public-Viewing-Spots in Wien zur WM 2026
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt in Österreich für außergewöhnliche Spannung – schließlich ist das ÖFB-Team erstmals seit 1998 wieder bei einer WM-Endrunde mit dabei. Gemeinsam statt allein vor dem Bildschirm lautet deshalb bei vielen die Devise: Wien verwandelt sich in eine große Fan-Zone mit Open-Air-Screens, Sportsbars und kreativen Viewing-Konzepten.
Von entspannten Schanigärten bis hin zu spektakulären Open-Air-Spots: Hier sind die besten Public-Viewing-Locations in Wien zur WM 2026.
1. Salettl im Alten AKH
Das Salettl im Alten AKH zählt zu den beliebtesten Public-Viewing-Spots der Stadt. Der große Schanigarten wird zur lebendigen Fanzone mit echter Sommerstimmung.
Highlights:
- Übertragung fast aller Spiele der WM 2026
- Große Frühstücksaktion zum frühen Österreich-Spiel am 17. Juni
- Der große Garten bietet Platz für über 200 Leute
Perfekt für alle, die Fußball mit entspannter Biergarten-Atmosphäre verbinden wollen. 📍 Spitalgasse 2, Hof 1, 1090 Wien
2. Charlie P’s
Als eine der bekanntesten Sportsbars der Stadt liefert Charlie P’s echtes Pub-Feeling zur WM.
Highlights:
- Alle K.o.-Spiele und ausgewählte Gruppenspiele
- Mehrere Screens für perfekte Sicht
- Burger, Fish & Chips (auch vegan) und große Bierauswahl
- Lange Öffnungszeiten bei späten Spielen
Ideal für alle, die klassische Sportsbar-Atmosphäre lieben. 📍 Währinger Straße 3, 1090 Wien
3. FRANCIS
FRANCIS wird zur groß angelegten Open-Air-Fanzone mit echtem Event-Charakter.
Highlights:
- Ein 3 x 5 Meter großer Screen
- Stadionähnliche Atmosphäre unter freiem Himmel
- Es gibt Platz für bis zu 500 Gäste
- Radsport-Fans aufgepasst: Vor den WM-Spielen wird die Tour de France übertragen
Ein moderner Treffpunkt für gemeinsames Mitfiebern. 📍 Praterstraße 36, 1020 Wien
4. Palais Freiluft
Das Palais Freiluft verwandelt sich beim Österreich-Spiel gegen Argentinien am 22. Juni in eine große Open-Air-Fanzone. Dabei handelt es sich um ein exklusives KURIER Event, das Fußball, Familienprogramm und Kulinarik in besonderer Atmosphäre vereint.
Highlights:
- Live-Übertragung auf einer 8 x 3 Meter großen LED-Wall
- Großes Familienprogramm mit Hüpfburgen, Gaming-Area, XXL-Wuzzler und Fan-Schminken
- Torschuss- und Gaberl-Stationen für Fußballfans
- Freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren
Anmeldung und Tickets unter: kurier-events.at. 📍 Auerspergstraße 1, 1080 Wien
5. Summerstage
Die Summerstage an der Rossauer Lände bietet eines der entspanntesten Public Viewings Wiens.
Highlights:
- Mehrere große Screens im Grünen
- Lage direkt am Wasser
- Kulinarische Vielfalt von asiatisch bis Burger und Cocktails
- Open-Air-Atmosphäre mit Sommerfeeling
Ein Mix aus Urlaubsstimmung und Fußballfieber mitten in der Stadt. 📍 Rossauer Lände 17, 1090 Wien
6. Ulrich und Erich
Die beiden Szene-Lokale Ulrich und Erich verwandeln den St. Ulrichsplatz in eine der stimmungsvollsten Public-Viewing-Zonen der Stadt.
Highlights:
- Zwei große Outdoor-Screens
- Soulfood, Fassbier und entspannte Grätzl-Atmosphäre
- Special Breakfastbags beim frühen Österreich-Spiel
Ein Hotspot für alle, die urbane Stimmung und Fan-Feeling kombinieren möchten. 📍Sankt-Ulrichs-Platz, 1070 Wien
7. Donauturm
Der Donauturm verbindet Fußball-Atmosphäre mit einem der besten Ausblicke über Wien. Hier werden fast alle Gruppenspiele sowie die gesamte K.o.-Phase bis zum Finale übertragen.
Highlights:
- „Frühstücks-Editionen“ für die Morgenpartien
- „Night-Specials“ mit Drinks und Snacks für späte Spiele
- Panoramablick
Ein Public Viewing mit Skyline-Gefühl – und definitiv einer der außergewöhnlichsten Orte der Stadt. 📍 Donauturmplatz 1, 1220 Wien
8. Freiherz
Mitten am Campus der Universität Wien wird das Freiherz während der WM zum beliebten Treffpunkt für Fußballfans. Die Spiele werden sowohl im Lokal als auch im Gastgarten auf Großbildschirmen übertragen.
Highlights:
- Public Viewing im Innenbereich und im Gastgarten
- Zentrale Lage am Campus der Universität Wien
- Entspannte Atmosphäre für Studierende, Anrainer und Fußballfans
- Eigene Fußball-Speisekarte mit passenden Snacks und Spezialitäten zur WM
Lockere Atmosphäre mitten im studentischen Herzen Wiens. 📍Spitalgasse 2, Hof 1, 1090 Wien
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