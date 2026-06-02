Die besten Public-Viewing-Spots in Wien zur WM 2026

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt in Österreich für außergewöhnliche Spannung – schließlich ist das ÖFB-Team erstmals seit 1998 wieder bei einer WM-Endrunde mit dabei. Gemeinsam statt allein vor dem Bildschirm lautet deshalb bei vielen die Devise: Wien verwandelt sich in eine große Fan-Zone mit Open-Air-Screens, Sportsbars und kreativen Viewing-Konzepten. Von entspannten Schanigärten bis hin zu spektakulären Open-Air-Spots: Hier sind die besten Public-Viewing-Locations in Wien zur WM 2026.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Salettl Das Salettl kombiniert Fußball mit sommerlichem Strandfeeling

1. Salettl im Alten AKH Das Salettl im Alten AKH zählt zu den beliebtesten Public-Viewing-Spots der Stadt. Der große Schanigarten wird zur lebendigen Fanzone mit echter Sommerstimmung. Highlights: Übertragung fast aller Spiele der WM 2026

Große Frühstücksaktion zum frühen Österreich-Spiel am 17. Juni

Der große Garten bietet Platz für über 200 Leute Perfekt für alle, die Fußball mit entspannter Biergarten-Atmosphäre verbinden wollen. 📍 Spitalgasse 2, Hof 1, 1090 Wien

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Charlie P's Das traditionsreiche Irish Pub im 9. Bezirk zählt weiterhin zu den beliebtesten Fußball-Locations der Stadt.

2. Charlie P’s Als eine der bekanntesten Sportsbars der Stadt liefert Charlie P’s echtes Pub-Feeling zur WM. Highlights: Alle K.o.-Spiele und ausgewählte Gruppenspiele

Mehrere Screens für perfekte Sicht

Burger, Fish & Chips (auch vegan) und große Bierauswahl

Lange Öffnungszeiten bei späten Spielen Ideal für alle, die klassische Sportsbar-Atmosphäre lieben. 📍 Währinger Straße 3, 1090 Wien

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FRANCIS FRANCIS wird zur Public-Viewing-Arena Wiens

3. FRANCIS FRANCIS wird zur groß angelegten Open-Air-Fanzone mit echtem Event-Charakter. Highlights: Ein 3 x 5 Meter großer Screen

Stadionähnliche Atmosphäre unter freiem Himmel

Es gibt Platz für bis zu 500 Gäste

Radsport-Fans aufgepasst: Vor den WM-Spielen wird die Tour de France übertragen Ein moderner Treffpunkt für gemeinsames Mitfiebern. 📍 Praterstraße 36, 1020 Wien

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Palais Freiluft Das Palais Freiluft im Garten des Palais Auersperg zeigt ausgewählte Spiele unter freiem Himmel

4. Palais Freiluft Das Palais Freiluft verwandelt sich beim Österreich-Spiel gegen Argentinien am 22. Juni in eine große Open-Air-Fanzone. Dabei handelt es sich um ein exklusives KURIER Event, das Fußball, Familienprogramm und Kulinarik in besonderer Atmosphäre vereint. Highlights: Live-Übertragung auf einer 8 x 3 Meter großen LED-Wall

Großes Familienprogramm mit Hüpfburgen, Gaming-Area, XXL-Wuzzler und Fan-Schminken

Torschuss- und Gaberl-Stationen für Fußballfans

Freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren Anmeldung und Tickets unter: kurier-events.at. 📍 Auerspergstraße 1, 1080 Wien

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Summerstage Die wohl coolste Public-Viewing-Location am Wasser.

5. Summerstage Die Summerstage an der Rossauer Lände bietet eines der entspanntesten Public Viewings Wiens. Highlights: Mehrere große Screens im Grünen

Lage direkt am Wasser

Kulinarische Vielfalt von asiatisch bis Burger und Cocktails

Open-Air-Atmosphäre mit Sommerfeeling Ein Mix aus Urlaubsstimmung und Fußballfieber mitten in der Stadt. 📍 Rossauer Lände 17, 1090 Wien

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ulrich Der St.-Ulrichs-Platz im 7. Bezirk wird während der WM zu einer stimmungsvollen Fanzone

6. Ulrich und Erich Die beiden Szene-Lokale Ulrich und Erich verwandeln den St. Ulrichsplatz in eine der stimmungsvollsten Public-Viewing-Zonen der Stadt. Highlights: Zwei große Outdoor-Screens

Soulfood, Fassbier und entspannte Grätzl-Atmosphäre

Special Breakfastbags beim frühen Österreich-Spiel Ein Hotspot für alle, die urbane Stimmung und Fan-Feeling kombinieren möchten. 📍Sankt-Ulrichs-Platz, 1070 Wien

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Donauturm/Immersive Center Der Donauturm zählt während der WM 2026 zu den außergewöhnlichsten Public-Viewing-Locations.

7. Donauturm Der Donauturm verbindet Fußball-Atmosphäre mit einem der besten Ausblicke über Wien. Hier werden fast alle Gruppenspiele sowie die gesamte K.o.-Phase bis zum Finale übertragen. Highlights: „Frühstücks-Editionen“ für die Morgenpartien

„Night-Specials“ mit Drinks und Snacks für späte Spiele

Panoramablick Ein Public Viewing mit Skyline-Gefühl – und definitiv einer der außergewöhnlichsten Orte der Stadt. 📍 Donauturmplatz 1, 1220 Wien