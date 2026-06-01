Hannes Kartnigs überraschende Rolle bei WM-Top-Match
Österreich gegen Argentinien ist für Fußballfans ein Straßenfeger. Für Grazerinnen und Grazer vielleicht aber ein Grund, doch das Wohnzimmer zu verlassen und im Gasthaus fernzuschauen: Im "Gösser Bräu" in der Innenstadt kommentiert nämlich Hannes Kartnig, Ex-Präsident des SK Sturm, dieses spezielle Match.
Da dürfte dann schon für einige gewohnt wortgewaltige Kartnig-Wuchteln gesorgt sein.
Was Kartnig empfiehlt
Schon bei der Bekanntgabe am Montag witzelte der Steirer laut Medienberichten, dass er Ralf Rangnick, dem Trainer der Nationalmannschaft, empfehle, seine Analysen aus dem Gasthaus "am besten gleich live in die Kabine" zu übertragen.
Das Match geht am 22. Juni ab 19 Uhr über die Bühne. Apropos Bühne: Der Chef des "Gösser Bräu", Robert Grossauer, füllt das Public-Viewing-Loch während der WM in Graz mit seinem Lokal.
WM live im Biergarten
Die Spiele werden ab 11. Juni live in den Biergarten übertragen - sogar vor den regulären Öffnungszeiten frühmorgens.
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