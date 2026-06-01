Hannes Kartnigs überraschende Rolle bei WM-Top-Match

Österreich gegen Argentinien ist für Fußballfans ein Straßenfeger. Für Grazerinnen und Grazer vielleicht aber ein Grund, doch das Wohnzimmer zu verlassen und im Gasthaus fernzuschauen: Im "Gösser Bräu" in der Innenstadt kommentiert nämlich Hannes Kartnig , Ex-Präsident des SK Sturm, dieses spezielle Match.

Da dürfte dann schon für einige gewohnt wortgewaltige Kartnig-Wuchteln gesorgt sein.

Was Kartnig empfiehlt

Schon bei der Bekanntgabe am Montag witzelte der Steirer laut Medienberichten, dass er Ralf Rangnick, dem Trainer der Nationalmannschaft, empfehle, seine Analysen aus dem Gasthaus "am besten gleich live in die Kabine" zu übertragen.