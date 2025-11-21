Fußball-WM 2026: Zu welchen Uhrzeiten wird gespielt?

Eine der größten Herausforderungen dieser WM ist, dass das Turnier in vier Zeitzonen ausgetragen wird: Pacific Standard Time Zone (PST), Mountain Standard Time Zone (MST), Central Standard Time Zone (CST) und Eastern Standard Time Zone (EST). Wann welche Teams spielen, wird aufgrund des TV-Marktes erst nach der Auslosung am 5. Dezember feststehen. Bei der Klub-WM im vergangenen Sommer gab es folgende Anstoßzeiten: 18 Uhr, 20 Uhr, 23 Uhr, 2 Uhr MESZ.

Die Zeitzonen liegen sechs bis neun Stunden hinter der mitteleuropäischen Zeit. Ein Abendspiel im Westen der USA beginnt also möglicherweise in Österreich erst um 5 Uhr in der Früh. Die meisten Spiele der europäischen Teams werden wohl erst spätabends oder in der Nacht stattfinden werden.