Fußball-WM 2026: Zu welchen Uhrzeiten wird gespielt?
Die meisten Spiele der europäischen Teams werden erst am späten Abed stattfinden. Die Zeiten werden erst nach der Auslosung am 5. Dezember festgelegt.
Eine der größten Herausforderungen dieser WM ist, dass das Turnier in vier Zeitzonen ausgetragen wird: Pacific Standard Time Zone (PST), Mountain Standard Time Zone (MST), Central Standard Time Zone (CST) und Eastern Standard Time Zone (EST). Wann welche Teams spielen, wird aufgrund des TV-Marktes erst nach der Auslosung am 5. Dezember feststehen. Bei der Klub-WM im vergangenen Sommer gab es folgende Anstoßzeiten: 18 Uhr, 20 Uhr, 23 Uhr, 2 Uhr MESZ.
Die Zeitzonen liegen sechs bis neun Stunden hinter der mitteleuropäischen Zeit. Ein Abendspiel im Westen der USA beginnt also möglicherweise in Österreich erst um 5 Uhr in der Früh. Die meisten Spiele der europäischen Teams werden wohl erst spätabends oder in der Nacht stattfinden werden.
Kommentare