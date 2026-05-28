Österreich gegen Argentinien: Public Viewing im Palais Freiluft

Wenn Österreich auf Argentinien trifft, verwandelt sich das Palais Freiluft am Montag, 22. Juni 2026, in eine große Fan-Zone unter freiem Himmel. Das WM-Highlight wird live auf einer beeindruckenden 8x3 Meter LED-Wall übertragen und sorgt in sommerlicher Atmosphäre für echtes Stadionfeeling mitten in Wien.

Bereits vor dem Anpfiff erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Familientag mit zahlreichen Erlebnisstationen. Kinder dürfen sich auf Hüpfburgen, Gaming-Bereich, XXL-Wuzzler, Torschuss- und Gaberl-Stationen, Fan-Schminken sowie kleine Überraschungen freuen. Erwachsene genießen währenddessen die entspannte Atmosphäre im Garten Palais Auersperg.

Auch kulinarisch bietet das Event Vielfalt: Sieben Gastrostände mit Sushi, Pizza, Burgern, Barbecue, Süßem, libanesischer und Wiener Küche sowie eine Bar sorgen für das passende Angebot rund um den Fußballabend.

Das Ticket kostet 25 Euro und beinhaltet neben dem Eintritt einen Speisen-Gutschein, einen Drink-Gutschein sowie eine Goodiebag. Kinder unter 12 Jahren erhalten freien Eintritt.

Einlass und Start sind ab 16 Uhr, das Match wird live im Palais Freiluft in der Trautsongasse 1b, 1080 Wien, übertragen.



Anmeldung und Tickets unter: kurier-events.at