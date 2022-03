Psychisch Kranker soll Betreuer mit Messer attackiert haben

Ein psychisch kranker Mann soll am Mittwochvormittag seinen Betreuer wegen mangelnder finanzieller UnterstĂĽtzung bedroht und mit einem Messer attackiert haben. Zur Tat kam es in einer Wohnung in der Donaustadt in Wien. Das Opfer konnte die Angriffe abwehren, wurde dabei aber leicht an der Hand verletzt. AnschlieĂźend ergriff er die Flucht.

Beamte der WEGA konnten den Tatverdächtigen kurz darauf widerstandslos festnehmen. Bei ihm soll es sich um einen 51-jährigen Österreicher handeln. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

