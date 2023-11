Prozess: "Lieblingsonkel" soll sich an unmündigen Nicht vergangen haben

Weil er sich von 2017 bis zum Vorjahr an drei unmündigen Nichten vergangen haben soll, ist am Dienstag am Wiener Landesgericht gegen einen bisher unbescholtenen Familienvater verhandelt worden. Die jüngste mutmaßlich Betroffene war zum Zeitpunkt der Übergriffe zehn Jahre alt. Die Anklage lautete auf Vergewaltigung, schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen, Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses und Nötigung. Der 54-Jährige stellte sämtliche Anklagepunkte in Abrede.

Er könne sich die Vorwürfe nicht erklären, meinte der Mann: „Ich habe gegrübelt, gegrübelt und gegrübelt. Ich komm' nicht drauf.“ Er sei „der Lieblingsonkel“ der Mädchen gewesen und „aus allen Wolken geflogen“, als er von der gegen ihn gerichteten Anzeige erfuhr: „Das Verhältnis war eigentlich super. Sie sind immer gerne zu mir gekommen.“