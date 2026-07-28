88-Jährige gefesselt und geschlagen: Falsche Installateure vor Gericht

Die 88-jährige Dame aus Langenzersdorf, wird ihr Leben lang an den Folgen der Home Invasion leiden: Kurz vor Weihnachten 2025 verschafften sich zwei als Installateure getarnte Männer Zutritt in ihr Haus. Die betagte Frau wurde mit Kleidungsstücken und Bettlaken gefesselt, geknebelt und geschlagen. Auch das Flehen der Frau, die Täter mögen sie verschonen, sie könnten alles haben, stimmte die Verbrecher nicht gnädig. Neben zahlreichen Prellungen erlitt die Frau auch eine Herzschädigung, musste mehrere Tage auf die Intensivstation und kann seither nicht mehr ohne Unterstützung leben. Beute der Kriminellen: 120 Euro.

Zumindest einer der zwei mutmaßlichen Räuber (ein 19-jähriger Serbe) konnte ausgeforscht und festgenommen werden. Gemeinsam mit vier weiteren Landsleuten muss er sich am Dienstag im Landesgericht für Strafsachen in Wien verantworten. Denn der Überfall bei der alten Dame war nicht der einzige seiner Art. Auch in Wien Rudolfsheim-Fünfhaus wollten Vermummte einen Mann überfallen. Doch hier lief bei Weitem nicht alles wie geschmiert. Schon seit Jahren ist die Polizei den sogenannten „Installateur-Betrügern“ auf der Spur. Die Kriminellen treten vor allem in der Ostregion des Landes auf, reden ihren Opfern ein, ein Thermentausch sei unumgänglich und kassieren ohne Leistung ab. Gleichzeitig werden die Häuser und Wohnungen ausgekundschaftet. Entsteht der Eindruck, dass hier mehr zu holen ist, lenkt ein Installateur die betroffene Person ab, die anderen räumen die vier Wände aus. Im Extremfall kommt es allerdings auch zu brutalen Überfällen. Kriminellen die Tür zugeschlagen Einen solchen hatte die fünfköpfige (geständige) Tätergruppe anscheinend auch auf einen 46-Jährigen geplant. Nur kurz davor hatte er eine neue Therme bekommen. Doch sie funktionierte nicht einwandfrei. Als er reklamierte, stand ein neuer Installateur vor der Tür - dieser ist allerdings in Wirklichkeit Maler und Anstreicher, hat von Thermen keine Ahnung. „Leider weiß ich nichts davon“, gibt er selbst beim Prozess zu. Dennoch zog er einen Blaumann an und hantierte an der Therme des Wieners. „Er ist ohne Werkzeug gekommen, hat an der Therme herumgefingert“, erinnert sich das Opfer. Zwei Mal, so erinnert sich der Wiener, sei der angebliche Installateur aus der Wohnung gegangen, um Werkzeug bzw. einen Kollegen zu holen. Doch plötzlich standen mehrere Vermummte vor seiner Tür, einer habe mit einer Waffe auf ihn gezielt. „Als sie rein wollten, habe ich die Tür wieder zugemacht“, schildert er.