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Niederösterreich

Home Invasion in Langenzersdorf: Polizei schnappt Täter

88-Jährige war vor Weihnachten 2025 brutal überfallen worden. Zwei Beschuldigte festgenommen.
08.07.2026, 08:28

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Ein Schatten von einer Pistole und einer Angegriffenen.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich konnte offenbar eine brutale Home Invasion in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) klären. Bei der Tat am 18. Dezember 2025 wurde eine 88-jährige Bewohnerin überfallen und so schwer misshandelt, sodass sie noch länger mit den Folgen kämpfen musste. Laut Johann Baumschlager, Sprecher der Landespolizeidirektion NÖ, wurden nun zwei Verdächtige festgenommen.

An jenem Tag vor Weihnachten 2025 hatten sich die zwei Verdächtigen durch Vortäuschen von Installateurarbeiten Zutritt zum Wohnhaus der 88-jährigen Frau verschafft. Danach wurde das Opfer „sofort und ohne Vorwarnung durch die beiden Täter körperlich attackiert und brutal zu Boden geworfen“, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt. Anschließend sei die Frau mit Leintüchern und Kleidungsstücken gefesselt und körperlich misshandelt worden.

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Währenddessen sei das Haus auf mögliches Diebesgut durchsucht worden. Allerdings: „Entwendet wurde schließlich ein geringer Bargeldbetrag.“ Für das Opfer blieben jedoch bleibende Schäden: Durch die Schläge und Tritte habe die 88-Jährige schwere Verletzungen erlitten, „welche noch Monate nach der Tat eine medizinische Betreuung erforderlich machen“, so die Polizei. Über die Identität der Täter wurden keine Angaben gemacht.

Korneuburg
kurier.at, com  |   |  Aktualisiert vor 3 Minuten

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