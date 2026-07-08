Home Invasion in Langenzersdorf: Polizei schnappt Täter

Das Landeskriminalamt Niederösterreich konnte offenbar eine brutale Home Invasion in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) klären. Bei der Tat am 18. Dezember 2025 wurde eine 88-jährige Bewohnerin überfallen und so schwer misshandelt, sodass sie noch länger mit den Folgen kämpfen musste. Laut Johann Baumschlager, Sprecher der Landespolizeidirektion NÖ, wurden nun zwei Verdächtige festgenommen.

An jenem Tag vor Weihnachten 2025 hatten sich die zwei Verdächtigen durch Vortäuschen von Installateurarbeiten Zutritt zum Wohnhaus der 88-jährigen Frau verschafft. Danach wurde das Opfer „sofort und ohne Vorwarnung durch die beiden Täter körperlich attackiert und brutal zu Boden geworfen“, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt. Anschließend sei die Frau mit Leintüchern und Kleidungsstücken gefesselt und körperlich misshandelt worden.