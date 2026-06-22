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Wien

1,2 Mio. Euro Schaden: Betrug mit Installationsunternehmen aufgedeckt

Opfer von falschen Wartungsarbeiten an Thermen und Gasheizungen gesucht.
22.06.2026, 12:55

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Ein Installateur arbeitet unter einem Waschbecken mit einem offenen Werkzeugkasten neben sich.

Durch Betrügereien im Zusammenhang mit mehreren Installationstechnikunternehmen hat die Wiener Polizei vier Tatverdächtige und eine Gesamtschadenssumme von rund 1,2 Millionen Euro ermittelt. Die teils miteinander verwandten Beschuldigten sollen unter anderem nach Insolvenzen größere Geldbeträge verschoben haben. 

Zudem wurden bei Wartungen von Thermen und Gasheizungen nicht notwendige Reparaturen und der Austausch von Geräten veranlasst. Weitere Opfer werden gesucht.

Mehr dazu in Kürze.

Falsche Polizisten: Festnahme in Wien nach schwerem Betrug
Wien
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