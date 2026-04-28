Ermittlungen

Falsche Polizisten: Festnahme in Wien nach schwerem Betrug

23-Jähriger soll bei drei Coups dabei gewesen sein - Österreicher zeigte sich teilweise geständig
28.04.2026, 13:21

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Polizist mit funkgerät

Während am Dienstag am Wiener Straflandesgericht gegen einen falschen Polizisten verhandelt wird, hat die Exekutive die Festnahme eines weiteren Mitglieds dieser Gruppierung vermeldet. 

Montagnachmittag wurde in Währing ein 23-Jähriger in Gewahrsam genommen, der in mindestens drei Fällen in den vergangenen zwei Monaten bei meist älteren Personen durch diese Betrugsform Bargeld, Schmuck oder Gold erbeutet hat. Er zeigte sich laut Polizei teilweise geständig. 

Falsche Polizisten zockten ab: Schaden in Millionenhöhe

Die Bande geht stets nach dem gleichen Modus operandi vor. Die Mitglieder geben sich als Polizisten aus und bringen ältere Menschen dazu, ihnen ihr Hab und Gut zu überreichen, weil ihnen vorgemacht wird, dass die Wertsachen in Gefahr seien. 

Der nun festgenommene Österreicher soll für einen Schaden im sechsstelligen Eurobereich verantwortlich sein. Die Drahtzieher der Bande sitzen in der Türkei.

Opfer in NÖ völlig gebrochen: Falscher Polizist fuhr im Porsche vor

Beamte des Landeskriminalamtes Wien (Ermittlungsbereich Raub) sind der Gruppierung seit Längerem auf der Spur, die sich des schweren Betruges schuldig macht. Am Montag wurde dann mithilfe der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) der 23-Jährige festgenommen. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Agenturen  | 

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