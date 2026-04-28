Falsche Polizisten: Festnahme in Wien nach schwerem Betrug

Während am Dienstag am Wiener Straflandesgericht gegen einen falschen Polizisten verhandelt wird, hat die Exekutive die Festnahme eines weiteren Mitglieds dieser Gruppierung vermeldet. Montagnachmittag wurde in Währing ein 23-Jähriger in Gewahrsam genommen, der in mindestens drei Fällen in den vergangenen zwei Monaten bei meist älteren Personen durch diese Betrugsform Bargeld, Schmuck oder Gold erbeutet hat. Er zeigte sich laut Polizei teilweise geständig.

Die Bande geht stets nach dem gleichen Modus operandi vor. Die Mitglieder geben sich als Polizisten aus und bringen ältere Menschen dazu, ihnen ihr Hab und Gut zu überreichen, weil ihnen vorgemacht wird, dass die Wertsachen in Gefahr seien. Der nun festgenommene Österreicher soll für einen Schaden im sechsstelligen Eurobereich verantwortlich sein. Die Drahtzieher der Bande sitzen in der Türkei.